2026. május 01. péntek 07:58

Egy méter alá csökkent a Duna vízszintje Mohácsnál

A korábbi előrejelzéseknek megfelelően egy méter alá esett a Duna vízszintje pénteken Mohácsnál.

 

 

Pénteken reggel 97 centiméteres vizet mértek.

A következő napokban az előrejelzés szerint a vízszint némiképp emelkedik, ez azonban gyakorlatilag észrevehetetlen lesz, a jövő héten pedig már újra apad a folyó.

M. B.