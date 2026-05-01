Egy méter alá csökkent a Duna vízszintje Mohácsnál
2026. május 01. péntek 07:58
A korábbi előrejelzéseknek megfelelően egy méter alá esett a Duna vízszintje pénteken Mohácsnál.
Pénteken reggel 97 centiméteres vizet mértek.
A következő napokban az előrejelzés szerint a vízszint némiképp emelkedik, ez azonban gyakorlatilag észrevehetetlen lesz, a jövő héten pedig már újra apad a folyó.
M. B.
