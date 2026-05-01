Ingyen parkolhatunk Pécsett a hosszú hétvégén
2026. május 01. péntek 06:43
Pécs fizetős parkolóövezeteiben a háromnapos hosszú hétvégén ingyenes lesz a parkolás, vagyis mától hétfő reggelig nem szükséges parkolójegyet vásárolni.
A forgalomcsillapított övezetekben azonban ekkor is engedélyhez kötött a behajtás és a várakozás.
Forrás: Biokom Nkft.
