Ingyen parkolhatunk Pécsett a hosszú hétvégén

2026. május 01. péntek 06:43

Ingyen parkolhatunk Pécsett a hosszú hétvégén

Pécs fizetős parkolóövezeteiben a háromnapos hosszú hétvégén ingyenes lesz a parkolás, vagyis mától hétfő reggelig nem szükséges parkolójegyet vásárolni.

 

 

 

A forgalomcsillapított övezetekben azonban ekkor is engedélyhez kötött a behajtás és a várakozás.



 

 

 

Forrás: Biokom Nkft.