Egyre melegebbre fordul, csodás napok várnak ránk a hosszú hétvégén

Jellemzően napos, száraz és egyre melegebb idő várható a május 1-jei hosszú hétvégén, vasárnap a legmelegebb órákban már 19 és 25 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő. A szél élénk lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken, május 1-jén derült, napos idő várható, majd gomolyfelhő-képződésre kell számítani, északkeleten lehet több a felhő, de csapadék nem valószínű.

Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható.

Szombaton a nappali gomolyfelhő-képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül.

Az északkeleti szél a keleti országrészben megélénkül.

Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.

Délután 19 és 24 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz.

A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik.

A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.