Egyre melegebbre fordul, csodás napok várnak ránk a hosszú hétvégén
2026. május 01. péntek 06:33
Jellemzően napos, száraz és egyre melegebb idő várható a május 1-jei hosszú hétvégén, vasárnap a legmelegebb órákban már 19 és 25 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő. A szél élénk lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken, május 1-jén derült, napos idő várható, majd gomolyfelhő-képződésre kell számítani, északkeleten lehet több a felhő, de csapadék nem valószínű.
Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható.
Szombaton a nappali gomolyfelhő-képződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül.
Az északkeleti szél a keleti országrészben megélénkül.
Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.
Délután 19 és 24 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz.
A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik.
A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Délutánra 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Már csak néhány gólyafészek lakatlan...
- Ingyen parkolhatunk Pécsett a hosszú...
- Egyre melegebbre fordul, csodás napok...
- Egy méter alá csökkent a Duna...
- Ilyen volt az 1986-os május elseje...
- A strandok többségében május második...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Czakó Anita, a pécsi növényorvos...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Kóstoló az erdőkből: a már jól ismert...