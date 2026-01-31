Egy újabb borult, szomorkás nap vár ránk vasárnap
2026. január 31. szombat 18:47
Vasárnap is folytatódik az általában borult idő, ugyanakkor kiemelten az északkeleti tájakon és az Északi-középhegység térségében időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és rövidebb időszakokra a nap is kisüthet.
A csapadék súlypontja tovább tevődik délnyugat felé, az északkeleti harmadban már száraz idő valószínű.
Másutt összességében több helyen fordulhat elő időszakos gyenge intenzitású csapadék - jellemzően havazásra, hószállingózásra lehet számítani, de a déli és keleti megyékben nappal havas eső, eső, szitálás is lehet.
Az északkeleti, keleti szél az északkeleti és délnyugati tájakon helyenként élénk lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően -2 és +4 fok között alakul, de a déli tájakon ennél kissé melegebb is lehet.
MTI
