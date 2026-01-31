Orbán Viktor: a béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni



Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök országjárásának szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra állt. A legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Tisza megalapozatlanul beszél a megszorítások szükségességéről, nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket. Kitért a cigányság helyzetére is, és leszögezte: a romák elismerést és megbecsülést érdemelnek.



Hatvan és a Fidesz közös története nem indult olyan jól - idézte fel Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök emlékeztetett: 1990-ben és 1994-ben is kikosarazta a város a Fideszt, majd 1998-ban sikerült nyerniük. Azonban 2002-ben elvesztették az itt megszerzett mandátumot, ám 2010-ben következett a boldog egymásra találás.

- Tizenhat év hosszú idő. Tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy jól jártunk-e? - tette fel a kérdést a kormányfő. Mint mondta, a kormánypártok jól jártak, mivel egy kiváló parlamenti képviselőt kaptak Szabó Zsolt személyében. Míg az egriektől megkapták Pajtók Gábort, akit még az egyetemről ismer. Jelezte, hogy a napokban járt Egerben, ahol találkozott a polgármesterrel, és megállapodtak arról, hogyan fogják fejleszteni a várost a jövőben.

Majd köszönetet mondott Horváth Lászlóért is, akit a rendszerváltás idejéből ismer. A diktatúra elleni harcban volt harcostársam - tette hozzá. Kiemelte, hogy Horváth László nagyon nehéz küzdelmet vállalt, hogy kábítószermentes országgá teszik Magyarországot.

- Indulat nélkül nehéz erről beszélni, mert a drogkereskedő abból él, hogy tönkreteszi, megöli másnak a gyerekét, amit sosem fogunk elfogadni - mondta, felidézve, hogy a múlt héten az ENSZ közgyűlésén olyan döntés született, hogy elkezdik legalizálni a kábítószert, amit az unió többsége támogatott. Egyetlen ország szavazott nemmel, mi, amiért eljárást indítottak ellenünk, és elítéltek minket emiatt.

Úgy folytatta: a Fidesz Heves vármegyének is hozott családtámogatást, nyugdíjat, adócsökkentést. A 91 felújított kórház közül az egyik a hatvani, az óvodai férőhelyek 23 százalékkal nőttek, és már kilencezer gépkocsi van Hatvanban. A Fidesz előtt kétszer annyi bűncselekmény volt, és csak 599 embernek nincs munkája, ami 42 százalékos csökkenés. Emellett 1,4 milliárd forintnyi adósságot elvitt innen a kormány. Hevesbe pedig kínai gyárat hoztunk, elkerülő út épül, Egerben pedig megépítjük az elkerülőt, ami százmilliárd forintba kerül - sorolta a miniszterelnök.

Jó pályán vagyunk

Orbán Viktor rámutatott:

nem kell elmagyaráznia Hatvanban, hogy miért rossz a háború.

Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés - fogalmazott. Példaként említette, hogy a második világháborúban milyen nehézségek érték a térséget.

Ezután Rákay Philip, a DPK nagykövetének moderálása mellett következtek a nézői kérdések.

Az autóipar fontos. Magyarországon több százezer család keresi meg a kenyerét autógyárakban - fogalmazott az autóipar helyzetét érintő kérdésre a kormányfő. Szerinte az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódniuk, az autógyártásnak van jövője. Kiemelte, hogy a magyar gyárak jobbak és versenyképesek, mint a legtöbb külföldi országban.

Szerinte Brüsszel egy erőszakost átállást indított meg a zöldítés jegyében, amiről kiderült, hogy nem lehetséges. Nagy tétet tettek fel arra, hogy a gépjárműgyártást megőrizzék Magyarországon, és bekapcsolódjanak annak új fázisába. Ezért építenek akkumulátorgyárakat és új autógyárakat is. Példaként említette a debreceni BMW-gyárat. Jó pályán vagyunk - tette hozzá.

Ismertette, hogy

márciusban Győrben újraindul a Rába, így ismét lesz hazánkban önálló teherautó-gyártás.

Orbán Viktor a cigány-magyar együttélésről úgy fogalmazott, itt most minden fel van verve, mint a zacc.

- Két módon tudunk segíteni: munkával és tanulással, csak vegyék fel a munkát. És a gyerekek járjanak iskolába. Sok cigány család élt is a polgárosodás lehetőségével, kezdett el dolgozni. Megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és munkát is találtak. A közfoglalkoztatásból átmentek nagyon sokan a piac világába - idézte fel a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy még mindig van bőven tennivaló. Ma a cigányok 3 százaléka rendelkezik felsőoktatási végzettséggel, érettségivel 11 százalék.

- De mindenkinek van önérzete, és ha olyan mondatot hallanak, ami alapján arra gondolnak, hogy mire jók csak, akkor ez sérül. A politikában néha egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni. Az ember értékét az elvégzett munka minősége adja. Ezért egy takarító munkáját tisztességesen elvégző embert előrébb sorolok egy diplomásnál, ha az rosszul dolgozik. Aki jól dolgozik, megbecsülést kap, és ezért érdemes visszatérni a 2010-ben indult együttműködéshez - jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette: érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentésével, mert azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak.

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel - mondta a kormányfő, és leszögezte: a saját sorsuk az ő kezükben van.

A miniszterelnök közölte: nem fogja hagyni, hogy bárkit olyan sorsra ítéljenek, amit nem ő választott magának.

A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre és ott balhét csináljanak.

Ezt nem fogjuk elfogadni - húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.

Üzenjük meg a tiszásoknak: ne uszítsák a cigányt a cigány ellen és a cigányokat a magyarok ellen. Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon - tette hozzá.

Brüsszel és a Tisza meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést

A szociális tűzifa kapcsán elmondta: az önkormányzatok adják le az igényeket, és szállítják ki a tűzifát. Ennek nincs most felső korlátja, annyit ad a kormány, amennyit kell. A rendőrök és a tűzoltók járják a környéket, és ahol nem füstöl a kémény, oda bemennek - tette hozzá.

A rezsiről azt mondta: ilyen rendszer nincs Európában, ott nincs rezsicsökkentés, csak segélyeket adnak. Az egész lakosságnak olcsóbban nem adnak rezsit, ilyen csak itt van.

- Ezt támadja is Brüsszel. Mi azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiaszolgáltató cégektől azt a profitot, amit ők bezsebelnének, ehhez jön a bankadó, és mi odaadjuk támogatásként. Az orosz gáznál az a helyzet, hogy az olcsó, és ha az nincs, nincs rezsicsökkenés sem.

Ha levágnak minket az olcsó gázról, akkor a rezsiért háromszor, négyszer annyi fizetünk majd, mint most.

Akik ezt akarják, azokat távol kell tartani. És most beküldtek egy embert a Shelltől, ami egy népnyúzó intézmény. A Shell most megduplázta a profitját, és ezzel dicsekszik a Tisza Párt energiaügyért felelős embere, aki ki akarja nyomni az oroszokat is, és ezért érkeznek egyre többen az energialobbi részéről a tiszásokhoz - magyarázta.

A miniszterelnök felfogása szerint a gazdaság három célt szolgál: legyen munkánk, keressünk annyit, hogy legyen saját otthonunk, valamint legyen nyugdíjunk. Mint jelezte, ebbe a logikába illeszkedik a rezsicsökkentés is.

Leszögezte, hogy ki fog tartani a rezsicsökkentés mellett.

- Nem vagyok bolond. Orbán Anita a druszám, de nem cserélem le rá Szijjártó Pétert - fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, Orbán Anita lobbista, most a magyar kormány ellen kell kijárnia valamit.

A kormányfő szerint a Tisza külpolitikai szakértőjének a megbízói azt akarják, hogy Ukrajnát minél hamarabb vegyék fel az EU-ba és a NATO-ba. Orbán Viktor szerint Ukrajna felvétele egy háborús és egy gazdasági problémát is jelent.



Az ukránok megmondták, hogy nekik 800 milliárd dollár kell a következő tíz évre az ország működtetésére és még 700 milliárd a katonai kiadásokra - hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök jelezte, hogy sikerült kimaradni a következő kilencvenmilliárd eurós ukrajnai pénzügyi csomagból, az nem terhel minket.

Orbán Viktor ismét bemutatta a nemzeti petíciót.

Amikor az ukrán EU-tagság ellen harcolnom kell, akkor azért tudok harcolni, mert azt tudom mondani, mert volt Magyarországon egy szavazás és az emberek úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják - hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette: együttműködés lehet, de tagsági státuszt nem lehet adni nekik.

- Már most hogy beszél Zelenszkij ahhoz, akihez be akar jönni? - tette fel a kérdést, majd elmesélte: amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél járt Kijevben, és elmondta neki, hogy szerinte bajban vannak, az idő nem nekik kedvez, az államfő nyersen elutasító volt. Azt mondta, az idő az ő oldalukon van, és minél tovább tart a háború, ők győznek, és jóvátételt fognak fizettetni az oroszokkal - idézte fel. Felvetette, hogy akkor Joe Biden volt az amerikai elnök, de ha Donald Trump lesz az utódja, egy fillért sem fog adni és nem engedi berántani Amerikát a háborúba, amit Zelenszkij nem vett komolyan.

Orbán Viktor akkor tárgyalt Vlagyimir Putyinnal is, akit megkérdezett, mennyire ragaszkodik Donyeckhez, mire az orosz elnök azt mondta: az ukránok jól harcolnak, de az oroszok erősebbek, és el fogják foglalni a teljes Donyecket.

- Ez a realitás, a háborúban az erő számít, és ez az orosz szempont. Ezért nekünk a háború kockázat, mert Európa ezt szeretné az amerikaiakkal szemben, és katonákat akarnak küldeni. És akkor innen is menni fognak a katonák. Belenyomnak mindenkit, aki nem áll ellen - hangsúlyozta, jelezve: a kimaradáshoz ravasznak, ügyesnek kell lenni.

Én kívül tudom tartani Magyarországot, a mi nemzedékünknek az a dolga, hogy nemet mondjunk. A Tiszába ideernyőztetett emberekkel nem lehet kimaradni, igaz, nem is akarnak - jelentette ki a kormányfő. Szerinte az idő az ő oldalukon áll. Úgy látja, az európai emberek nem akarnak háborúba menni, és nem akarják, hogy a pénzüket a háborúba küldjék. Azt állítják az európai vezetők a szavazóiknak, hogy nekik egy fillérbe sem kerül a háború, mert legyőzik az oroszokat és jóvátételt fognak fizetni - jegyezte meg. A miniszterelnök szerint ez egy illúzió, soha nem fogják legyőzni az oroszokat a frontvonalon.

- Naponta kell azért harcolnom, hogy eljuttassam az emberekhez: legyenek észnél. A háború és a béke csatájában a béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni - fogalmazott.

A kormányfő beszélt arról is, hogy a baloldal a migrációt sem vette komolyan, ahogy most a háborút és a katonai részvételt sem.

- Mi a migrációnál észnél voltunk, és kerítést építettünk. Anélkül nem így élnénk. Európa rálépett a migrációs útra, látjuk is, hogy mi van most Európában.

A háborúra is igaz, hogy ha ebbe egyszer belelép az ember, abból nem lehet kilépni.

Európa elindult a háború ösvényén, és már nem tud visszafordulni. És a Tisza Pártnál egy ilyen brüsszeli rendszert szeretnének háborúval. Erre rá fog menni az ország pénzügyileg, de talán még a gyerekeinket is elviszik - mondta. Közölte: lankadatlanul nemet kell mondani a háborúra.

Arra, hogy ki mellett áll Magyarország, azt mondta: mi Magyarország mellett állunk, miért kéne a pozíciónkat mások érdekeinek megfelelően felállítani?

A miniszterelnök a vidék helyzetéről elmondta: 1956 után egyre növekvő különbség jött létre a város és a vidék között. Kiemelte, hogy tizenhat éve dolgozik azon, hogy eltüntessék a különbséget.

- Nem lehet csinálni, hogy a vidék számára nem nyújtunk elég fejlődési lehetőséget. Ha van ember, aki ebben sokat tett, az Lázár János. Lehet, hogy ez Pesten rosszul hangzik, de Magyarországnak ma vidéki kormánya van - tette hozzá. Leszögezte: a vidékiek a következő négy évben is számíthatnak rájuk.

A kormányalakítás kapcsán elmondta: ahol koalíciós kormányt kell létrehozni, ott már az elején nagy baj van. Volt ilyen kormánya 1998-2002 között, és az energiája hetven százalékát elvitte, hogy békét teremtsen a koalíciós partnerek között.

Nem azért alakítanak kormányt, hogy pozíciókat töltsenek be, hanem hogy az országot tudják jól vezetni - szögezte le Orbán Viktor. Ehhez először meg kell érteni, hogy mi vár ránk. Utána meg kell válaszolni, hogy mik a céljaink. Ha ezek megvannak, akkor kezdődik a megfelelő emberek keresése - tette hozzá. Az egyik dolog, ami vár rájuk, az a háborúból való kimaradás.

et

A miniszterelnök kiemelte a futó programok folytatását, az édesanyáknak járó támogatásokat.

- Ez nem szociális támogatás, mi azt mondtuk, hogy szerintünk az élet középpontjában a család áll, ezért a gazdaságpolitika középpontja is a család. Ez az adókedvezmény, amelynek célja, hogy

akinek van gyereke, ne éljen rosszabbul, mint akinek nincs

- hangsúlyozta Orbán Viktor. Közölte: család ügyében leginkább a nőkre kell támaszkodni, ők tartják egyben a családokat, ezért kell segíteni az édesanyákat.

Kiemelte, hogy a családok és a nemzet állapota összefügg.

- Mindenkinek a magánügye, hogy kivel él együtt, de a család egész más, mert a család tartja fenn a nemzetet, amire két nő vagy két férfi nem képes. Mi olyan értéket képviselünk, amit más nem, akármilyen szivárványos zászlókat is lengetnek - mondta.

Hozzátette: látni a technológiai változásokat is, ezt is meg kell érteni, és nem kerülhetünk ennek a haladásnak az árnyékába.

- A modern technológia beengedése úgy, hogy ne verjen szét bennünket, nagy kihívás lesz a következő négy évben, mert meg kell védeni a gyermekeinket - hangsúlyozta a kormányfő.

Emlékeztetett: egymillió új munkahelyet ígért 2010-ben és ezt meg is csinálták, ugyanígy az átlagfizetés is el fogja érni az egymillió forintot.

- A kormányváltás előkészítésére készülők már most magyarázzák, miért fogják elvenni a pénzünket, ezért beszélnek gazdasági nehézségekről, de itt egyáltalán nincs szükség megszorításokra - tette egyértelművé a miniszterelnök.

Orbán Viktor leszögezte: nem kell megszorítani és semmit sem kell elvenni az emberektől, támogatni kell őket.

A miniszterelnök zárásként köszönetet mondott minden támogatásért és számít erre a jövőben is.

- A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! - zárta felszólalását a miniszterelnök.