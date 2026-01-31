Ilyen is volt: nem sikerült a tűzugrás, beleesett a máglya parazsába egy fiatalember Frissítve: 2016. február 11. csütörtök 20:28

Éppen tíz esztendeje annak, hogy súlyos kimenetelű baleset történt Mohácson: az aznap délután elégetett máglya parazsába esett egy fiatalember.

A Széchenyi téren ekkor már csak néhány százan voltak jelen, a korábban ott tartózkodott több tízezer ember nagy többsége már hazafelé tartott.

Akkori információink szerint egy férfi azzal az ötlettel állt elő, hogy bemutatja tűzugró tudományát. Ismerősei és a körülötte állók megpróbálták ugyan lebeszélni, de nem hagyta meggyőzni magát. Azzal érvelt többek között, hogy már máskor is csinált ilyesmit.

És valóban ugrott is, de persze nem járt, s a máglya tekintélyes alapterületét ismerve nem is járhatott sikerrel. Az izzó parázsba esett.

A busójárás biztosítását végző mentősök a közelben tartózkodtak, így nagyon gyorsan érkezett a segítség. A 28 éves fiatalembert súlyos égési sérülésekkel szállították előbb a mohácsi, majd egy pécsi kórházba.

Akkor a rendőrség érdeklődésünkre megerősítette a baleset tényét, s azt is közölték, az ügyben nem vizsgálódnak, mivel nem történt bűncselekmény, így a körülmények ismeretében fel sem vetődött, hogy azért a sérültön kívül bárkit is felelősség terhelne.



Néhány nappal később futótűzként terjedt el Mohácson a szóbeszéd, hogy a szerencsétlenül járt fiatalember a kórházban belehalt sérüléseibe.

Ez azonban szerencsére nem volt igaz, olyannyira nem, hogy tudomásunk szerint a férfi egy műtétet követően teljesen felépült.



Képünkön: a 2016-ban gyújtott máglya.