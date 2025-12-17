Változás előtt: csütörtökön végre szakadozik a felhőtakaró
2025. december 17. szerda 19:30
Általában borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, ugyanakkor csütörtökön akár több helyen is időszakosan vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró.
A szitálás, ónos szitálás mellett csütörtök reggelig, délelőttig gyenge eső, helyenként - éjjel főként északkeleten - akár átmeneti ónos eső is előfordulhat.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3, +3 fok között alakul, de ahol szakadozottabbá válik a felhőzet, ott ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 2 és 8 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb lehet az idő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Újabb tíz százalékkal nő a...
- Változás előtt: csütörtökön végre...
- Orbán Viktor ismertette a nemzeti...
- Brutális gyilkosság Pécsett:...
- Vasárnapig tart a rendőrségi razzia...
- Jó, ha tudjuk: így etessük télen az...
- A Dunán is készenlétbe helyezték a...
- Kitereli a településekről a...
- Álörökösök bűnbandájára csaptak le a...
- Hurrá, hurka!