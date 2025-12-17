Változás előtt: csütörtökön végre szakadozik a felhőtakaró

Általában borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, ugyanakkor csütörtökön akár több helyen is időszakosan vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró.

A szitálás, ónos szitálás mellett csütörtök reggelig, délelőttig gyenge eső, helyenként - éjjel főként északkeleten - akár átmeneti ónos eső is előfordulhat.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -3, +3 fok között alakul, de ahol szakadozottabbá válik a felhőzet, ott ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 2 és 8 fok között alakul, de néhol ennél enyhébb lehet az idő.