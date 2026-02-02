Eső, havas- és ónos eső: ez vár ránk kedden

Reggelig egyre kevesebb helyen valószínű hószállingózás, gyenge havazás.

Kedden melegfronti csapadékzóna halad északkelet felé és közben erősödik: ebből északon, északkeleten havazás, főként a Dél-Dunántúlon és középső megyékben ónos eső, fagyott eső valószínű, ezt dél felől egyre nagyobb területen eső válthatja.

Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz. A délkeleti, keleti szél kedden nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de az átmenetileg kevésbé felhős tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -1 és +6 fok között alakul.