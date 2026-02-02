Vigyázat, csúszhat! Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést

Baranyára szólóan is figyelmeztetést adott ki keddre a HungaroMet a várható ónos eső miatt.

Azt írták, kedden a hajnali órákban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot.

A Dunántúl déli részein jellemzően ónos eső valószínű, amely esőbe vált.