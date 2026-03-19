Újabb öt évig Horváth Zsolt vezeti a Pannon Filharmonikusokat
2026. március 19. csütörtök 17:08
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2026. március 19-én pártállástól függetlenül, egyhangúlag szavazta meg Horváth Zsolt kinevezését a Pannon Filharmonikusok igazgatói pozíciójára a következő öt évre.
A zenekar jelenlegi vezetője a pályázati folyamat során a zenekari Társulat 87%-os
támogatottságát élvezte, a szakértői bizottság 8-1 arányban javasolta a kinevezését, míg a pécsi Közgyűléstől 100%-os támogatást kapott.
A hatodik ciklusára pályázó Horváth Zsolt 30 éve a Pannon Filharmonikusok trombitaművésze, 24. éve igazgatója.
A pályázatát az ország vezető művészei és
kulturális menedzserei támogatták ajánlásukkal, elismerve, hogy személye meghatározó módon járul hozzá a zenekar kimagasló sikereihez, a megkezdett munka azonos vezetői koncepció menténindokolt továbbra is.
Forrás: PFZ - Fotó: Vass Benjamin
Facebook box
Megosztás
