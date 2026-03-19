Újabb öt évig Horváth Zsolt vezeti a Pannon Filharmonikusokat

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2026. március 19-én pártállástól függetlenül, egyhangúlag szavazta meg Horváth Zsolt kinevezését a Pannon Filharmonikusok igazgatói pozíciójára a következő öt évre.

A zenekar jelenlegi vezetője a pályázati folyamat során a zenekari Társulat 87%-os

támogatottságát élvezte, a szakértői bizottság 8-1 arányban javasolta a kinevezését, míg a pécsi Közgyűléstől 100%-os támogatást kapott.

A hatodik ciklusára pályázó Horváth Zsolt 30 éve a Pannon Filharmonikusok trombitaművésze, 24. éve igazgatója.

A pályázatát az ország vezető művészei és

kulturális menedzserei támogatták ajánlásukkal, elismerve, hogy személye meghatározó módon járul hozzá a zenekar kimagasló sikereihez, a megkezdett munka azonos vezetői koncepció menténindokolt továbbra is.