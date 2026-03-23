Meghirdették a Pécsi Egyházmegye kegyhelyeinek idei búcsúit, várják a zarándokokat
2026. március 23. hétfő 16:13
A máriagyűdi kegyhely egész évben folyamatosan, míg Báta, hazánk egyetlen Szent Vér kegyhelye júniustól várja a zarándokokat búcsúi szentmisékre.
A kegyhelyek búcsúnaptárai megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A kegyhelyek a honlapjaikon és közösségi oldalakon pedig folyamatosan adnak tájékoztatást a búcsús szentmisék részleteiről.
A Tenkes-hegy lábánál megbúvó máriagyűdi kegyhely „csodás" gyöngyszeme a máriagyűdi kegytemplom. A kegyhelyre évszázadok óta zarándokolnak a hívek, hogy kérjék a gyűdi Szűzanya oltalmát, vigasztalását és hálát adjanak közbenjárásáért, az évkönyvek tanúsága szerint pedig 1723 és 1799 között 302 esetet csodás gyógyulást jegyeztek fel. 1805-ben VII. Pius pápa búcsúkiváltságokkal látta el Máriagyűdöt, 1846-ban pedig Scitovszky János pécsi megyéspüspök hivatalosan is kegyhellyé nyilvánította.
A Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt kegytemplomnak 2008-ban XVI. Benedek pápa basilica minor címet adományozott.
A templom ékessége az 1713-ban készíttetett új kegyszobor, amely 1784-ben míves ezüstpalástot kapott; a rajta látható ezüst szívet 1921-ben adományozta Zichy Gyula püspök, az előtte látható ezüst rózsa 2009-ből származik az ezeréves egyházmegye ajándékaként. A szobor a siklósi vörös márványból, valamint az itáliai fehér márványból készült neobarokk főoltáron kapott helyet.
Báta, a Szent Vér egyetlen magyarországi kegyhelye. Monumentális kegytemploma a falu fölötti dombon, az egykori bencés apátság helyén áll, amelyet Szent László király alapított 1093-ban. A bátai bencés monostortemplomban 1350 körül a szentmisét bemutató pap kezében az átváltoztatott szentostya vérezni kezdett, a jelenség pedig két évszázadon keresztül állandóan látható volt.
Ennek az eucharisztikus csodának köszönhetően a 14. század végén, 15. század elején Báta országos hírű zarándokhellyé és nemzeti kegyhellyé vált, ahova királyaink és nagy népsokaság zarándokolt. 1434-ben IV. Jenő pápa búcsúkiváltságot adományozott a kegyhelynek, melyben kimondta, hogy Bátán Krisztusnak az Oltáriszentségből kiömlő Vérét tisztelik, ezt Úrnapján a népnek nyilvánosan felmutatják, s látására csodálatos népsokaság özönlik oda.
A korabeli forrásokban Krisztus vérző Testének is nevezett csodálatos bátai ereklye 1539-ben a török pusztítás következtében megsemmisült. 2017. szeptember 16-án Villiam Judak nyitrai püspök a garamszentbenedeki Szent Vér ereklyéből egy 1x1 cm-es partikulát ajándékozott a kegytemplomnak.
2019-ben - készülve a 2021-es magyarországi eucharisztikus kongresszusra - a kegyhely teljesen megújult. Ugyanebben az esztendőben Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét a kegyhelyen, melynek keretei között kihirdette, hogy Ferenc pápa a Bátai Szent Vér Kegytemplomot basilica minor rangra emelte.
A Máriakéménden található Nagyboldogasszony-kegytemplom az épület födémszerkezetének felújítási munkálatai miatt jelenleg zárva tart, a munkálatok elkészülte még bizonytalan, így ott előzetesen nem hirdettek búcsúi szentmiséket.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szijjártó Péter: a kormány nem fog...
- Hatalmas lángokkal égett egy autó...
- Élőben közvetített szomszédja...
- Meghirdették a Pécsi Egyházmegye...
- Horgász Kvízre invitálják a fiatal...
- Záporok mellett egy kis napsütés is...
- Megdörrenhet az ég, záporok érhetik...
- Már elkezdték a szavazólapok nyomtatását
- Hogy is volt? 2014-ben Pécsett és...
- Orbán Viktor megszólalt Szijjártó...