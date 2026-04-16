Nézze meg, milyen szuper idő várható a hétvégén!
2026. április 16. csütörtök 16:36
Pénteken még helyenként előfordulhat zápor, zivatar, de alapvetően nyugodt, kellemes, tavaszias idő várható a hétvégén sok napsütéssel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 Celsius-fok körül alakul. A szél mindhárom nap élénk, olykor erős lesz. Vasárnap délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet és a Dunántúlon előfordulhat eső, zápor - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken napos, gomolyfelhős idő várható, helyenként zápor, - főképp északkeleten, keleten - zivatar előfordulhat. Az északias irányú szelet élénk lökések kísérhetik, de a záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
Szombaton nagyrészt derült lesz az ég, csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Az északias szél megélénkül, északkeleten és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9, délután 18 és 23 fok között alakul.
Vasárnap a gomolyfelhős idő után délutántól nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 16 és 23 fok között alakul.
MTI
