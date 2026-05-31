2026. május 31. vasárnap 14:47

Két település kerül a NAV baranyai ellenőreinek célkeresztjébe
A NAV baranyai munkatársai június 1. és 7. között kedden Berkesden az üzleteket, csütörtökön Sásdon a Rákóczi úti élelmiszerboltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 

MTI