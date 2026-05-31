Heves zivatarok csaphatnak le vasárnap Baranyára is
2026. május 31. vasárnap 09:29
Ma a déli óráktól nyugaton megnő a zivatarok kialakulásának esélye, de főként a késő délutáni, esti óráktól lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani, közölte a HungaroMet.
Azt írták cellákhoz viharos (>55-75 km/h) szél, jégeső (<2 cm) és intenzív (15-20 mm) csapadék társulhat. Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is esély mutatkozik (> 80-85 km/h szél; >2 cm jégátmérő; felhőszakadás >25 mm).
Baranyára szólóan elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
EQM
