Hétfőn reggel meglátogatja Sulyok Tamást Magyar Péter
2026. május 31. vasárnap 16:40
Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt - írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon.
Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat.
Az érintetteknek május 31-ig szabott határidőt a lemondásra.
Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vágányzár a pécsi fővonalon: még...
- Hétfőn reggel meglátogatja Sulyok...
- Két település kerül a NAV baranyai...
- Ilyen lesz a nyár első hete:...
- Lottó, lottó, a heti remény: itt van...
- Pécsi buszbaleset: már csak egy lányt...
- Orbán Viktor: nyolcvanezres stadiont...
- Újabb éttermet nyit Pécsett a...
- Hónapok óta hiába keresnek egy 14...
- Heves zivatarok csaphatnak le...