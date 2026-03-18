Idős pécsi házaspár életét mentette meg egy kukásautó bátor legénysége

Egy gyors és bátor beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni egy lakástűz súlyos következményeit Pécsen, a Nagy Imre úton. 2026. március 12-én délelőtt a 49-es járat hulladékgyűjtő munkatársai éppen feladataikat végezték, amikor egy földszinti lakásból segítségkiáltásra és sűrű füst kiáramlására lettek figyelmesek.

A helyszínre sietve Bökös Ernő gépkocsivezető azonnal hívta a 112-t, miközben Lakatos György rakodó a járműn lévő poroltó készülékkel, Háner György rakodó segítségével az ablakon keresztül bejutott a lakásba.

A konyhában egy tűzhelyen felejtett edény okozott tüzet, amely már a berendezésre is átterjedt. Lakatos György gyors beavatkozásával a lángokat sikerült megfékezni.



A lakásban tartózkodó idős házaspár a gyors segítségnek köszönhetően nem sérült meg súlyosan, őket a mentők megfigyelésre kórházba szállították. A tűz eloltásával sikerült megelőzni a tragédiát.



A történtek példaértékűen mutatják meg, hogy a közszolgáltatásban dolgozók nemcsak feladataikat látják el lelkiismeretesen, hanem veszélyhelyzetben is azonnal, bátran és önzetlenül cselekednek embertársaik védelmében. Helytállásuknak köszönhetően emberéletek és értékek menekültek meg.



A BIOKOM NKft. munkatársait - kivételes helyzetfelismerésük, gyors reagálásuk, bátorságuk és önzetlen segítségnyújtásuk elismeréseként - Meixner Barna, a társaság ügyvezető igazgatója igazgatói dicséretben részesítette.

