Részeg siheder rendezett ámokfutást Pécs belvárosában

2026. március 19. csütörtök 08:51

Részeg siheder rendezett ámokfutást Pécs belvárosában

A Pécsi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy fiatalkorú ellen, aki édesapja használatában lévő gépkocsit vezette ittas állapotban.

 

A vádirati tényállás szerint 2025 októberében az egyik éjjel a fiatalkorú az édesapja
használatában lévő személygépkocsival közlekedett Pécs belvárosában ittas állapotban.

Ittassága folytán haladása során nekiütközött egy, az úttest mellett parkoló gépkocsinak, azonban megállás nélkül továbbhajtott. Az ütközés során a fiatalkorú által vezetett jármű
forgalmi rendszáma leesett a helyéről.

Későbbi haladása során a belvárosban további három személygépkocsinak ütközött neki,
azonban egyik alkalommal sem állt meg, hanem továbbhajtott.

A rendőrjárőrök észlelték a gépkocsit, megkísérelték a fiatalkorút intézkedés alá vonni,
azonban ő a rendőrautó figyelmeztető jelzései ellenére nem állt meg, hanem tovább
haladt a vasútállomás felé. Haladása során a közlekedési jelzőtáblákat figyelmen kívül
hagyta, majd a vasútállomásnál a rendőrök az autót megállították.

Ekkor a fiatal az őt üldöző rendőrök elől menekülve az anyósülés leengedett ablakán
kimászott az autóból, majd elszaladt, az őt követő rendőrök azonban utolérték és
intézkedés alá vonták.

A fiatalkorú vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ittassága közepes fokú volt.
A fiatalkorúval szemben a bíróság pénzbüntetést szabott ki és a járművezetéstől eltiltotta.

Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség