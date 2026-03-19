Részeg siheder rendezett ámokfutást Pécs belvárosában

A Pécsi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy fiatalkorú ellen, aki édesapja használatában lévő gépkocsit vezette ittas állapotban.

A vádirati tényállás szerint 2025 októberében az egyik éjjel a fiatalkorú az édesapja

használatában lévő személygépkocsival közlekedett Pécs belvárosában ittas állapotban.



Ittassága folytán haladása során nekiütközött egy, az úttest mellett parkoló gépkocsinak, azonban megállás nélkül továbbhajtott. Az ütközés során a fiatalkorú által vezetett jármű

forgalmi rendszáma leesett a helyéről.



Későbbi haladása során a belvárosban további három személygépkocsinak ütközött neki,

azonban egyik alkalommal sem állt meg, hanem továbbhajtott.



A rendőrjárőrök észlelték a gépkocsit, megkísérelték a fiatalkorút intézkedés alá vonni,

azonban ő a rendőrautó figyelmeztető jelzései ellenére nem állt meg, hanem tovább

haladt a vasútállomás felé. Haladása során a közlekedési jelzőtáblákat figyelmen kívül

hagyta, majd a vasútállomásnál a rendőrök az autót megállították.



Ekkor a fiatal az őt üldöző rendőrök elől menekülve az anyósülés leengedett ablakán

kimászott az autóból, majd elszaladt, az őt követő rendőrök azonban utolérték és

intézkedés alá vonták.



A fiatalkorú vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ittassága közepes fokú volt.

A fiatalkorúval szemben a bíróság pénzbüntetést szabott ki és a járművezetéstől eltiltotta.