Berágott Magyar Péter Karácsony Gergelyre

Magyar Péter leendő miniszterelnök vasárnap a Facebookon kifogásolta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a május 8-ára meghirdetett örömkoncerttel "rászervez egy bulit" a másnapi, az Országgyűlés alakuló ülése alkalmából tartandó "országos rendszerváltó ünnepre"; egyik kommentjében ezt károsnak, udvariatlannak nevezte.

Karácsony Gergely vasárnap délelőtt jelentette be közösségi oldalán, hogy "rendszerzáró örömkoncertet" tartanak május 8-án, pénteken 18 óra 30 perctől a pesti rakparton, a Lánchíd lábánál.

A videóban a főpolgármester úgy fogalmazott, az új Országgyűlés megalakulása mellett egy új korszak is elkezdődik május 9-én. Szerinte azonban ahhoz, hogy egy új korszak kezdődjön, le kell zárni az előzőt, viszont ezt nem felejtéssel, hanem emlékezéssel kell tenni.

Mint mondta, sokan érzik azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlük és vannak olyanok, akiknek "egészen konkrétan megpróbálták tönkre tenni az életüket", leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Hozzátette: kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak.

Karácsony Gergely szerint ezek csupa olyan történetet takarnak az elmúlt 16 évből "amit szeretnénk már lezárni és egy kicsit talán elfelejteni is".

Úgy fogalmazott, hogy ezt a korszakot emlékezéssel és a hála kifejezésével lehet lezárni, ezért arra biztat mindenkit, hogy menjen el május 8-án a Lánchíd pesti hídfőjéhez a "rendszerbúcsúztató örömkoncertre".

Magyar Péter a főpolgármester Facebook-bejegyzése alá kommentelve azt írta: "Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?"

A Telex Facebook-oldalára kommentelve pedig úgy fogalmazott: "kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda".