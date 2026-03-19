Eltűnt egy 31 éves pécsi nő, elindult a keresés

A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 31 éves nő eltűnése kapcsán.

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Danyi Melinda ügyében.

A 31 éves nő március 18-án a kora délutáni órákban távozott pécsi otthonából, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A nő körülbelül 165 cm magas, haja hosszú, vörös, szeme barna. Az orrában és a szája alatt piercinget visel, jobb lapockáján pedig egy lóhere tetoválás van.

Utolsó ismert ruházata: sötétkék, térdig érő, kapucnis, fényes télikabát.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

