A fülemülékkel éjszakázhatunk vasárnap Pécsett
2026. május 03. vasárnap 09:39
Ismét útjára indult a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozat; számos helyszínen várják a madarászok az érdeklődőket, hogy egy késő délutáni, kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét - hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Baranyában már ma is is a fülemülékkel éjszakázhatunk.
A fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg az egyesület a programsorozatot, a rendezvényhelyszíneken nemcsak hallani, de gyakran kézben is lehet látni a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik - írták.
Hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú fülemüle, amely nemcsak kilométernyi távolságra hallatszó hangja és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek - olvasható a közleményben.
A fülemülék a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein töltik, az első madarak április első felében, a többség április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek - fejtette ki az egyesület.
A fülemülék életének bemutatására ma Pécsett tartanak egy rendezvényt.
A helyszínen csoportok, családok, szerelmespárok és egyéni érdeklődők megjelenésére egyaránt számítanak. Egy rövid kirándulás keretében a fülemülék csodálatos énekének hallgatása közben ismertetik meg a résztvevőket a faj életmódjával.
MTI
