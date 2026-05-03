A fülemülékkel éjszakázhatunk vasárnap Pécsett

Ismét útjára indult a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozat; számos helyszínen várják a madarászok az érdeklődőket, hogy egy késő délutáni, kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét - hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). Baranyában már ma is is a fülemülékkel éjszakázhatunk.

A fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg az egyesület a programsorozatot, a rendezvényhelyszíneken nemcsak hallani, de gyakran kézben is lehet látni a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik - írták.

Hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú fülemüle, amely nemcsak kilométernyi távolságra hallatszó hangja és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek - olvasható a közleményben.



A fülemülék a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein töltik, az első madarak április első felében, a többség április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek - fejtette ki az egyesület.







A fülemülék életének bemutatására ma Pécsett tartanak egy rendezvényt.





2026. május 3. 19:00–21:30 — Pécs, Tüskésrét

A helyszínen csoportok, családok, szerelmespárok és egyéni érdeklődők megjelenésére egyaránt számítanak. Egy rövid kirándulás keretében a fülemülék csodálatos énekének hallgatása közben ismertetik meg a résztvevőket a faj életmódjával.