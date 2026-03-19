Nézőpont: erősödött a Fidesz, nő a tábor aktivitása

A március 15-ei rendezvények után készült kutatás szerint a Fidesz-tábor aktivitása emelkedett, ezért a kormánypárt előnye enyhén növekedett a Tisza Párttal szemben - közölte a Nézőpont Intézet a Facebook-oldalán csütörtökön.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint az április 12-ei vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A Mi Hazánk támogatottsága változatlanul 8 százalék, amely a párt számára biztos bejutást ígér - közölték.



A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága.

Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt, 98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson, a várakozásoknak megfelelően, a kampány célegyeneséhez közeledve, a kormánypártoknak volt nagyobb esélye tartalékai mozgósításával. Ugyanakkor a teljes népességnek kevesebb mint 80 százaléka fog részt venni a választáson - írták.

Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is. Ahogy azt a Nézőpont Intézet múlt vasárnap publikált kutatása megmutatta, Zelenszkij ukrán elnök magyarországi népszerűsége alacsony: a magyarok 64 százaléka, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla, ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmébe, közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza Pártnak, de használt a kormányoldalnak - közölték.

A mozgósításra és a napirendre vezethető vissza, hogy a kormánypártok enyhén növelték előnyüket. A Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye április 12-én 46, a Tisza-lista eredménye 40 százalék lehet a Nézőpont Intézet felmérése szerint.

A "legvalószínűbb listás eredmény" meghatározása során az összes aktív pártválasztó bevallott és a többi aktív választó statisztikai módszerekkel beazonosított véleményét vették figyelembe - áll a bejegyzésben.



A felmérés szerint szinte biztosra vehető, hogy a következő parlamentben a Mi Hazánk is mandátumot szerez majd. Február végéhez hasonlóan, a párt támogatottsága változatlanul 8 százalékos, így a Mi Hazánk ellent tud egyelőre állni a két nagy párt elszívó hatásának.

A Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutya Pártnak nehezebb dolga van e téren. A március 15-ei ünnepeken sem tudtak mozgósítani, s jelenleg legvalószínűbb listás eredményük 3-3 százalék lenne - közölte a Nézőpont Intézet.