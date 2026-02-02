Továbbra is a Délibe érkeznek, s onnan is indulnak a pécsi IC-k

A Keleti pályaudvaron zajló munkálatok a Mecsek IC-k Kelenföld helyett továbbra is a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, közölte a MÁV.

Kivétel ez alól munkanaponkon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak

