Továbbra is a Délibe érkeznek, s onnan is indulnak a pécsi IC-k
2026. február 02. hétfő 15:50
A Keleti pályaudvaron zajló munkálatok a Mecsek IC-k Kelenföld helyett továbbra is a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, közölte a MÁV.
Kivétel ez alól munkanaponkon a Pécsről 5:14-kor és a Kelenföldről 8:12-kor induló InterCityk, amelyek csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Eső, havas- és ónos eső: ez vár ránk...
- Ismét rajthoz álltak a gazdik és a...
- Orvosi bravúr Pécsett: elvégezték...
- Továbbra is a Délibe érkeznek, s...
- Frissen végzett, újonc tűzoltók...
- Nyolc határsértőt tartóztattak fel...
- Összefutott a betörővel egy baranyai...
- Vigyázat, csúszhat! Ónos eső miatt...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Őriné dr. Fodor Márta újra megtalálta...