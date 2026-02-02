Nyolc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2026. február 02. hétfő 09:40
Nyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében három határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 28 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - január 12-től 18-ig - a feltartóztatottak száma 44 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Összefutott a betörővel egy baranyai...
- Ha tűzoltónak állna Baranyában, itt a...
- Még pár nap, s máris kopogtat az...
- Nyolc határsértőt tartóztattak fel...
- Ismét szakvezetéssel járhatjuk be...
- Orvosi bravúr Pécsett: elvégezték...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Így tartanak nyitva decemberben a NAV...
- Őriné dr. Fodor Márta újra megtalálta...
- Pécsiként a magyarországi...