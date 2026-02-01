Busómaszkot is nyerhetnek a baranyai véradók a héten

A következő helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Baranyában a  héten: 

 

Pécsvárad, Művelődési Ház (Kossuth L. u. 31.) február 02. hétfő 13:30-16:30
Szajk, Művelődési Ház (Kossuth L. u. 107.) február 03. kedd 13:00-16:00

Február 05-én, csütörtökön 8 és 18 óra között farsangi hangulattal, fánkkal és teával várják a véradókat.

A nap fődíjaként kisorsolnak Gagyi Zoltán maszkfaragó népi
iparművész felajánlásaként egy busó álarcot és egy páros ajándékutalványt Englert Antal népi iparművész alkotóházába.


Állandó véradási lehetőségek:

Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.
Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920
Véradási időpontok a jövő héten:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 - 15:00

Csütörtök 8:00-18:00
Péntek: 8:00-15:00

Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 járatokkal.


A Mohácsi Transzfúziós Osztály a Mohácsi Kórház Főépületébe költözött.

Véradókat új helyszínen várják az intézet rendszeres véradásin: Szeppessy tér 7. Főépület földszint


Hétfő, Szerda: 8:00-13:00
Csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 8:00-11:00

