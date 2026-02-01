Busómaszkot is nyerhetnek a baranyai véradók a héten

A következő helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Baranyában a héten:



Pécsvárad, Művelődési Ház (Kossuth L. u. 31.) február 02. hétfő 13:30-16:30

Szajk, Művelődési Ház (Kossuth L. u. 107.) február 03. kedd 13:00-16:00

Február 05-én, csütörtökön 8 és 18 óra között farsangi hangulattal, fánkkal és teával várják a véradókat.

A nap fődíjaként kisorsolnak Gagyi Zoltán maszkfaragó népi

iparművész felajánlásaként egy busó álarcot és egy páros ajándékutalványt Englert Antal népi iparművész alkotóházába.





Állandó véradási lehetőségek:



Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920

Véradási időpontok a jövő héten:

Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 - 15:00



Csütörtök 8:00-18:00

Péntek: 8:00-15:00



Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 járatokkal.



A Mohácsi Transzfúziós Osztály a Mohácsi Kórház Főépületébe költözött.

Véradókat új helyszínen várják az intézet rendszeres véradásin: Szeppessy tér 7. Főépület földszint



Hétfő, Szerda: 8:00-13:00

Csütörtök: 10.00-16.00

Péntek: 8:00-11:00

