Busómaszkot is nyerhetnek a baranyai véradók a héten
2026. február 01. vasárnap 14:15
A következő helyszíneken és időpontokban várják a véradókat Baranyában a héten:
Pécsvárad, Művelődési Ház (Kossuth L. u. 31.) február 02. hétfő 13:30-16:30
Szajk, Művelődési Ház (Kossuth L. u. 107.) február 03. kedd 13:00-16:00
Február 05-én, csütörtökön 8 és 18 óra között farsangi hangulattal, fánkkal és teával várják a véradókat.
A nap fődíjaként kisorsolnak Gagyi Zoltán maszkfaragó népi
iparművész felajánlásaként egy busó álarcot és egy páros ajándékutalványt Englert Antal népi iparművész alkotóházába.
Állandó véradási lehetőségek:
Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.
Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920
Véradási időpontok a jövő héten:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 - 15:00
Csütörtök 8:00-18:00
Péntek: 8:00-15:00
Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 járatokkal.
A Mohácsi Transzfúziós Osztály a Mohácsi Kórház Főépületébe költözött.
Véradókat új helyszínen várják az intézet rendszeres véradásin: Szeppessy tér 7. Főépület földszint
Hétfő, Szerda: 8:00-13:00
Csütörtök: 10.00-16.00
Péntek: 8:00-11:00
Forrás: OVSZ
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Két baranyai településen várható a...
- Őriné dr. Fodor Márta újra megtalálta...
- Hargitai János: az összes...
- Csak a Szársomlyón nyílik ez a virág!...
- Hónapokon át rettegésben tartotta...
- Csaknem százzal kevesebb párt...
- Busómaszkot is nyerhetnek a baranyai...
- Mától már 300 ezer forintot lehet...
- Tacskót, mankót, járóbotot is...
- Orvosi bravúr Pécsett: elvégezték...