Egy falu kerül ma a NAV baranyai ellenőreinek célkeresztjébe
2026. március 19. csütörtök 07:49
A NAV baranyai munkatársai csütörtökön Magyarszéken, a Kossuth Lajos utcai boltokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
