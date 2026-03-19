2026. március 19. csütörtök 07:49

Egy falu kerül ma a NAV baranyai ellenőreinek célkeresztjébe
A NAV baranyai munkatársai csütörtökön Magyarszéken, a Kossuth Lajos utcai boltokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV