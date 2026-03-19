2026. március 19. csütörtök 08:35

Lángoló autó miatt áll a forgalom egy baranyai főúton

Kigyulladt egy személygépkocsi Szulimán külterületén, a 67-es főút 10-es kilométerénél csütörtökön reggel.

 

A jármű teljes terjedelmében égett.

 

A szigetvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Képünk illusztráció.

Forrás: Katasztrófavédelem