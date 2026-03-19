Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési határidejét

A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét - közölte a a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs azt írta, hogy a petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át Magyarországon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt.

"De bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból. És nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába. Most nem maradhatunk csendben! Most ki kell állnunk magunkért!" - fogalmazott.

A bejegyezés alatt közzétett videójában szólt arról is, hogy a határidő meghosszabbításával időt adnak mindenkinek, hogy hallassa a hangját, mert azt akarják, hogy a magyarok válasza a lehető legerősebben szóljon Brüsszelnek és Zelenszkijnek.



Az államtitkár arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette meg, szánjon egy percet a nemzeti petícióra.

Megjegyezte, hogy három "életbevágó kérdésben" kérik az emberek véleményét: akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút, akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát, és akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek.

Hangsúlyozta, hogy a kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű nem, nem fizetünk.



"Mi biztonságos, kiszámítható és megfizethető energiát akarunk, nem pedig elvágni a magyar családokat és vállalkozásokat az olcsó energiaforrástól" - emelte ki, hozzátéve, hogy most nem maradhatunk csendben, most ki kell állnunk magunkért, mert ha csendben maradunk, akkor majd mások döntenek helyettünk, és nem fogja őket érdekelni, hogy mennyibe kerül az ő játszmájuk a magyar embereknek.

"Bele akarnak rángatni minket a háborúba, el akarják venni a pénzünket, és a magyar családokkal fizettetnék meg a háború árát. Eddig csak azért nem tudták megtenni, mert a kormány ezt nem engedte. Ezért kérem, álljunk ki Magyarországért, küldjünk három határozott nemet. Postán vagy online a nemzetipeticio.hu oldalon. Április 8-ig még van lehetőség. Most kell dönteni" - mondta Hidvéghi Balázs.