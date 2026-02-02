Összefutott a betörővel egy baranyai nyugdíjas, majd kétszer is újraélesztették a rendőrök

A ház udvarán találkozott szembe a betörő a nyugdíjas tulajdonossal, a megzavart tettes visszaadta a zsákmányt és elmenekült.

Miközben a Baranya vármegyei rendőrség bűnügyi helyszínelői Gödrén nekiláttak munkájuknak, az idős ember - valószínűleg az átéltek hatására - rosszul lett. A szemle félbeszakadt, a rendőrök rohantak segíteni a 73 éves férfin. Kommunikálni már nem tudtak vele, légzése egyre szaporább lett, aztán hirtelen leállt.



Járányi Norbert zászlós, valamint Tumpek György zászlós egymást váltva nyomták a mellkast, miközben vonalban voltak a mentőkkel. Kiérkezésükig két további, sikeres reanimálást végeztek: a bácsi magához tért, egyenetlen légzése azonban megint leállt, magához tért, majd ismét leállt - ám a kollégák nem adták fel. A mentők végül stabilizálták, majd kórházba vitték.



Az életmentéssel egyidőben a komlói rendőrök - a bácsitól kapott személyleírás alapján - elfogták a tettest, akiről kiderült, hogy egy nappal korábban egy másik helyre is betört, ahol több százezer forintos rongálási kárt okozott, valamint a két lopási kísérlete előtt néhány nappal zaklatás miatt eljárás indult ellene.

A bíróság azóta letartóztatta.

Képünk illusztráció.

