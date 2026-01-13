Fél éve eltűnt, 17 éves lányt keresnek a baranyai rendőrök
2026. január 13. kedd 11:49
A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Lakatos Mirella ügyében.
A 17 éves lány 2025. augusztus 11-én engedély nélkül távozott a nagykátai lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen.
A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 165 cm magas, haja barna, göndör, szeme barna.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Emberölés miatt tényleges...
- Ónos eső veszélye miatt adtak ki...
- Döntött a köztársasági elnök, megvan...
- Fél éve eltűnt, 17 éves lányt...
- Orbán Viktor: a háború a legfontosabb...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Hajózási korlátozásokat vezettek be a...
- Februárban dupla nyugdíj érkezik, és...
- Több, mint portás: Balázs Gábor...
- Kedden is felhős, esős időt várnak az...