Fél éve eltűnt, 17 éves lányt keresnek a baranyai rendőrök

A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Lakatos Mirella ügyében.

A 17 éves lány 2025. augusztus 11-én engedély nélkül távozott a nagykátai lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen.

A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A lány körülbelül 165 cm magas, haja barna, göndör, szeme barna.

A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

