Majd' húsz fok is lehet már szombaton napközben!
2026. február 27. péntek 19:30
Derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk.
Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között várható.
MTI
