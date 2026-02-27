Majd' húsz fok is lehet már szombaton napközben!

Derült vagy gyengén fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk.

Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A délkeleti szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között várható.