Frissen végzett, újonc tűzoltók kezdték meg a szolgálatukat Baranyában

Fiatal tűzoltókkal bővült a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ január 30-án megtartott kibocsátó ünnepségén százhét újonnan végzett tűzoltó tett ünnepélyes esküt. A tiszthelyettesek az öthónapos képzésüket lezáró eskütételt követően, a héten kezdték meg szolgálatukat.

A vármegyei igazgatóság vezetői állománya február 2-án, hétfőn fogadta az újoncokat. Szűcs István Tibor tűzoltó alezredes tűzoltósági főfelügyelő biztosította a fiatalokat, hogy bár a szakmai alázat és szorgalom elengedhetetlen a pályához, mindenkit szívesen fogadnak és segítenek az elindulásban. „Ne féljetek kérdezni, tanulni, fejlődni. Itt mindenki egymásért van, családba érkeztetek" - hangzott el a főfelügyelő köszöntőjében.

Az állomány legújabb tagjai 20-23 év körüli fiatalok, sokaknak ez az első igazi munkahelye. Van köztük olyan, aki 14 éves kora óta önkéntes tűzoltó, de olyan is, aki 4 év hivatásos katonai szolgálat után döntött úgy, hogy a tűzoltói hivatást választja.

csoportkép

A Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon három újonc - Varga Mátyás tűzoltó őrmester, Perényi Dávid tűzoltó őrmester és Szabó Balázs István tűzoltó őrmester - a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon egy - Fekete Zsombor tűzoltó őrmester - a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon három - Kolev Richárd tűzoltó őrmester, Halbrucker Denisz tűzoltó őrmester és Szőr Máté Xavér tűzoltó őrmester - a Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Véméndi Katasztrófavédelmi Őrsön egy - Grijak Nikola tűzoltó őrmester - kezdi meg a szolgálatot.