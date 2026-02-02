Vári Éva betegsége miatt maradnak el előadások Pécsett

A Pécsi Nemzeti Színház tájékoztatása szerint, hogy Vári Éva művésznő betegsége miatt a Hárma a padon február 4-i és 5-i valamint 2026. márciusi előadásai elmaradnak.

- 2026. február 4-én 19.00 órára a Hárman a padon előadásra vásárolt jegyek 2026. február 12-ig személyesen a Jegypénztárban visszaválthatók, illetve más előadásra (értékegyeztetéssel) becserélhetők.

- 2026. február 5-én 19.00 órakor a Hárman a padon előadás helyett az ESŐEMBER című produkció lesz látható.

- A február 5-én 19.00 órára vásárolt jegyek automatikusan érvényesek az ESŐEMBER előadásra, vagy 2026. február 12-ig személyesen a Jegypénztárban visszaválthatók, illetve más előadásra (értékegyeztetéssel) becserélhetők.

Vári Éva művésznőnek mielőbbi jobbulást kíván a Társulat és köszöni a Kedves Közönség megértését.





