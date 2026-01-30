Új szakok közül is választhatnak a felsőoktatásba készülők

Új szakokkal megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a felvi.hu-n - tudatta az Oktatási Hivatal pénteken a honlapján.

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítésében a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították decemberben közzétett adataikat.

A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni.

A jelentkezési határidő előtt érdemes újra átolvasni a kiegészített felvételi tájékoztatót és a konkrét képzések részleteit, ügyelve a friss információkra - írták.

Az egyetemek, főiskolák maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat, ezért a folyamatos tájékozódásnak kiemelt szerepe van a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A jelentkezési felület, vagyis az E-felvételi használatához a felvételizőnek rendelkeznie kell Ügyfélkapu+ vagy Digitális Állampolgárság (DÁP) regisztrációval. A jelentkezési kérelem akkor érvényes, ha a jelentkező február 15-én éjfélig a jelentkezési folyamatot lezárta, hitelesítette.

A felvételi eljárás során díjmentesen három szakot lehet megjelölni, további legfeljebb három szak választása esetén 2000-2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A díj befizetése a megfelelően lezárt jelentkezések esetében a jelentkezési határidő után, február 16-tól 15 napig lehetséges.

A felvételi eljárásról és a pontszámítási szabályokról valamennyi tudnivaló a felvi.hu honlapon olvasható - olvasható az Oktatási Hivatal közleményében.