Sikerrel zárult a Pécsi Püspökség jótékonysági kezdeményezése

Az adventi és a téli időszak minden évben különösen nagy kihívást jelent a rászorulóknak, ugyanakkor lehetőséget is teremt arra, hogy megsegítésükre a közösségek összefogjanak. Így tettek a Pécsi Püspökség munkatársai is, akik egy adventi adománygyűjtő akció keretében 155 900 forinttal támogatták a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász szolgálatát.

A Pécsi Püspökség turisztikai csapata az adventi várakozás jegyében tett felajánlást, mely arról szólt, hogy november 30. és december 23. között a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház idegenvezetéssel történt megtekintésére váltott belépőjegyek árából darabonként 100 forintot jótékonysági célra különítenek el.

Az ünnepi időszak összesítése a közelmúltban zárult, ez alapján összesen 1559 darab, a felajánlás feltételeinek megfelelő belépőjegy kelt el.

A felajánlás szerint így összegyűlt 155 900 forintot a Püspökség már átutalta a Karitász részére, közvetlen támogatást nyújtva ezzel a szervezet karitatív munkájához, valamint a rászoruló családok és gyermekek segítéséhez.