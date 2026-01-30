Sikerrel zárult a Pécsi Püspökség jótékonysági kezdeményezése
2026. január 30. péntek 14:42
Az adventi és a téli időszak minden évben különösen nagy kihívást jelent a rászorulóknak, ugyanakkor lehetőséget is teremt arra, hogy megsegítésükre a közösségek összefogjanak. Így tettek a Pécsi Püspökség munkatársai is, akik egy adventi adománygyűjtő akció keretében 155 900 forinttal támogatták a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász szolgálatát.
A Pécsi Püspökség turisztikai csapata az adventi várakozás jegyében tett felajánlást, mely arról szólt, hogy november 30. és december 23. között a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház idegenvezetéssel történt megtekintésére váltott belépőjegyek árából darabonként 100 forintot jótékonysági célra különítenek el.
Az ünnepi időszak összesítése a közelmúltban zárult, ez alapján összesen 1559 darab, a felajánlás feltételeinek megfelelő belépőjegy kelt el.
A felajánlás szerint így összegyűlt 155 900 forintot a Püspökség már átutalta a Karitász részére, közvetlen támogatást nyújtva ezzel a szervezet karitatív munkájához, valamint a rászoruló családok és gyermekek segítéséhez.
Forrás: Pécsi Egyházmegye - Fotó: Tömör Balázs
