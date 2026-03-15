Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék nemzeti színeinket

Vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178.évfordulója alkalmából a Kossuth Lajos téren tartott díszünnepségen.



Orbán Viktor úgy fogalmazott: "olyan próbatétel előtt állunk, amit még a magamfajta vén csatalovak se láttak, pedig mi már láttunk egyet s mást".

Kiemelte: nem lehet tudni se a napot, se az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép, de egy dolgot biztosan tudunk: ez meg fog történni. Maguk harsogják büszkén és lelkesen, alig várják, hogy európai uniós felségjelű katonák induljanak Ukrajnába - mondta.

Úgy fogalmazott:

"látjátok ukránok, látod, Zelenszkij! Ez itt a magyarok ezeréves állama".

Feltette a kérdést, ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba! - szólított fel Orbán Viktor, kiemelve: aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie, jónéhány száz évvel korábban.

A miniszterelnök azt mondta, "van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket?"

Mi békeszerető és béketűrő nép vagyunk, "adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonokkal a brüsszeli kasszához a nyugatiak pénzéért, ha már ők nem tudnak nemet mondani" - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság. A sokaság önmagában sosem elég, szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta azt is:

ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de "mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk"

- fogalmazott.

Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét - sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és "nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket".

Orbán Viktor azt mondta: háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben, csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert, az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől, csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel.

"De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el" - fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte: ő "régi motoros", elég régóta harcol, hogy tudja, mikor állnak valóban nehéz és fontos választás előtt. "Huszonnyolc nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak" - fűzte hozzá.

"Válaszúthoz érkeztünk, ismerem az ilyet. Én is álltam már válaszút előtt, amikor fiatalemberként nemet mondtam a szovjeteknek. Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket" - fogalmazott.

Hozzátette:

akkor is válaszút előtt állt, amikor miniszterelnökként nemet mondott a németeknek a migrációra, és amikor nemet mondott Brüsszelnek a háborúra.

"Válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak. Választanunk kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij. Kellő szerénységgel ajánlom magamat" - mondta Orbán Viktor.