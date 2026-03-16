Munkagödörbe hajtott egy kisbusz Villány közelében

A Bóly-Villány-Siklós összekötő úton, Villány térségében egy kisbusz sofőrje figyelmetlenség miatt munkagödörbe hajtott hétfőn reggel, közölte az Útinform.

A 19-es km-nél, a helyszínelés idejére félpályás korlátozás van érvényben.