Orbán Viktor: az áprilisi választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés

Az áprilisi parlamenti választás egyik tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés vagy nem - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.



Orbán Viktor kijelentette: ha nemzeti kormány lesz, akkor marad, ha nem nemzeti kormány, hanem brüsszeli kormány van, akkor ezt el fogják törölni.

Hozzátette: nem az extra hideg miatt bevezetett rezsistopot, hanem úgy ahogy van, az egészet.

Brüsszelben ugyanis vita zajlik arról, hogy betiltsák-e a tagállamoknak az orosz olaj és gáz vásárlását. A rezsicsökkentés alapja az olcsóbb orosz energia, ha az nincs, akkor nincs rezsicsökkentés - hangsúlyozta.

Ha valaki azt mondja, az a célja - mint ahogy a Tisza energiapolitikusai ezt mondják -, hogy le kell válni az orosz gázról meg olajról, azzal azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van.

Az egész rendszer a fej tetejére fog állni, és akkor kezdődik a családoknak egy alkalmazkodási periódus, "hogy a fészkes fenébe fogják a két-háromszor nagyobb számláikat kigazdálkodni abból a jövedelmükből, amely nyilván nem tud ugyanilyen gyorsan növekedni" - mondta a kormányfő, megjegyezve: tehát itt komoly fenyegetés kopogtat az emberek ajtaján.

