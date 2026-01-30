Pécs belvárosában rabolt ki két nő egy férfit

A Pécsi Járási Ügyészség emelt vádat két nővel szemben, akik - a vád szerint - a pécsi belvárosban éjszaka rabolták ki a sértettet.

A vádirat szerint a nők 2025. szeptember 19-ről 20-ra virradó éjszaka Pécsett, a belvárosban visszaváltható műanyag palackokat gyűjtöttek. Az idősebb vádlott több járókelő férfit megszólított, nekik szexuális szolgáltatást ajánlott.

A nő az ittas állapotban sétáló sértettet is megszólította, tőle pénzt és cigarettát kért, illetve neki szexuális szolgáltatást ajánlott. A sértett ezt visszautasította, de azért, hogy a nő békén hagyja, átadott neki 1000 forintot.

A nő közölte a sértettel, hogy látta, hogy van még pénz a pénztárcájában és kérte, hogy adjon neki még pénzt. A sértett erre nem volt hajlandó, és a pénztárcáját visszarakta a nadrágzsebébe.

Ekkor a másik nő is odament hozzájuk, társa pedig benyúlt a sértett nadrágjának zsebébe és kivette belőle a pénztárcáját.

A sértett megfogta a tárcáját és azt próbálta visszavenni. Ekkor a fiatalabb vádlott hátulról két kézzel megfogta és meghúzta a sértett jobb karját, azért, hogy társa meg tudja szerezni a pénztárcát. A huzakodás miatt a tárca elszakadt, a benne levő okmányok a földre estek.

A sértett elengedte a tárcát, hogy okmányait össze tudja szedni, az idősebb nő pedig kivett 2500 forintot a tárcából, a tárcát pedig ledobta.

A sértett elővette a mobiltelefonját, hogy értesítse a rendőrséget, szándékát közölte a vádlottakkal is. Az idősebb vádlott ekkor a telefont is ki akarta venni a férfi kezéből, aki azonban azt visszarántotta.

A két nő cselekménye rablás bűntettének a megállapítására alkalmas, ami két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a letartóztatásban levő vádlottakat börtönre ítélje.