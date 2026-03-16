Tárlatvezetéssel járhatjuk be szombaton a Denevérmúzeumot

A program résztvevői érdekes tárlatvezetés keretében ismerkedhetnek meg a denevérek különleges világával.

A denevérek több ezer éve foglalkoztatják az emberek fantáziáját, de az eltérő kultúrák a világ különböző részein teljesen más módon viszonyulnak hozzájuk. A sarkvidékek kivételével mindenütt élnek denevérek. Mintegy 1000 fajuk ismert, ebből Európában 38 fordul elő rendszeresen. Hazánkban 28 faj él, melyek mindegyike – közöttük 8 faj fokozottan is – védett.

A program résztvevői szakvezető segítségével egy kalandos sétán gyűjthetnek meghökkentő ismereteket a denevérekről. Látványos, interaktív, gondolkodásra késztető installációk mutatják be többek között az ember és a denevér testfelépítése közötti hasonlóságot, a repülő emlősök táplálkozását és élőhelyeit, a világon elforduló denevérfajok jellemzőit. Nem kevésbé titokzatos a denevérek tájékozódása, erről is sok érdekességet hallhatunk a tárlatvezetésen.

Szombaton két időpontban, délelőtt tíz órakor és délben indul tárlatvezetés a múzeumban.

Időtartam: 45 perc.

Maximális létszám: 25 fő.