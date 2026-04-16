Halálos balesetet szenvedett egy férfi a mohácsi híd építésénél

Lapunk értesülése szerint életét veszítette egy, a mohácsi híd építésén dolgozó munkás kedden.



Úgy tudjuk, egy férfi munkavégzés közben két munkagép közé szorult.

A helyszínre azonnal több mentőegységet riasztottak, köztük mentőhelikopter is érkezett.

A 40 év körüli férfi azonban olyan súlyos sérüléseket, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.