Halálos balesetet szenvedett egy férfi a mohácsi híd építésénél
2026. április 16. csütörtök 08:57
Lapunk értesülése szerint életét veszítette egy, a mohácsi híd építésén dolgozó munkás kedden.
Úgy tudjuk, egy férfi munkavégzés közben két munkagép közé szorult.
A helyszínre azonnal több mentőegységet riasztottak, köztük mentőhelikopter is érkezett.
A 40 év körüli férfi azonban olyan súlyos sérüléseket, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
EQM
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Halálos balesetet szenvedett egy...
- Mohácson fogták el az USA-ban elítélt...
- Gyalogos zarándoklatra hívja a...
- Földrengés volt Magyarország és...
- A pécsi Pitbull lett Gulyás helyett...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- A Mi Hazánk Mozgalom megóvta a...
- Egész nap mérik a sebességet szerdán...
- Anyja segítségével próbálta...