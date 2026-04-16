Fényjelzéseket leadva mentette meg egy kutya a gazdája életét
2026. április 16. csütörtök 14:36
Egy gépjárműbe zárt mentőkutya által leadott fényjelzéseket észlelve, biztonsági intézkedés keretében mentették meg a rendőrök az állat 46 éves gazdájának életét.
Sopronban látott el járőrszolgálatot Kocsis Péter őrmester és Mogyorósi Xénia Beatrix őrmester, a helyi rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának beosztottja április 15-én 20 óra 40 perc körül.
A Juharfa utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló személygépkocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket adott.
Az autóhoz érve meglepődve tapasztalták, hogy abban egy kutya ült.
A jármű mögé léptek, ahol egy ember feküdt az aszfalton, aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt.
A bajban lévő férfi kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni, így - a használati útmutató szerint - munkatársaink a combjába adták az allergia elleni gyógyszert, egyúttal értesítették a mentőszolgálatot.
A helyi férfi a segítség hatására jobban lett és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot. Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.
Forrás: police.hu
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Fényjelzéseket leadva mentette meg...
- Földrengés volt Magyarország és...
- Új, modern ultrahangkészülékkel...
- Halálos balesetet szenvedett egy...
- Jelentősen emelkedett az...
- Mohácson fogták el az USA-ban elítélt...
- Rubovszky nem tudja, miért rúgták ki
- Gyalogos zarándoklatra hívja a...
- Francia elismerés Rubovszky Ritának
- Faggyal, havazással és széllel...