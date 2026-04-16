Fényjelzéseket leadva mentette meg egy kutya a gazdája életét

Egy gépjárműbe zárt mentőkutya által leadott fényjelzéseket észlelve, biztonsági intézkedés keretében mentették meg a rendőrök az állat 46 éves gazdájának életét.

Sopronban látott el járőrszolgálatot Kocsis Péter őrmester és Mogyorósi Xénia Beatrix őrmester, a helyi rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának beosztottja április 15-én 20 óra 40 perc körül.

A Juharfa utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy parkoló személygépkocsi a távolsági fényszórójával gyors, ismétlődő jelzéseket adott.

Az autóhoz érve meglepődve tapasztalták, hogy abban egy kutya ült.

A jármű mögé léptek, ahol egy ember feküdt az aszfalton, aki csak néhány szót tudott mondani, mert nagyon nehezen vette a levegőt.

A bajban lévő férfi kezében egy EpiPen életmentő öninjektor volt, amelyet már nem tudott alkalmazni, így - a használati útmutató szerint - munkatársaink a combjába adták az allergia elleni gyógyszert, egyúttal értesítették a mentőszolgálatot.

A helyi férfi a segítség hatására jobban lett és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás sokkot. Büszke volt négylábú társára, amiért az autó lámpájával jelzéseket adott, és köszönetét fejezte ki a rendőröknek, hogy tétovázás nélkül a segítségére siettek.