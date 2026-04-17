Több száz gyorshajtót kapcsoltak le Baranyában egy nap alatt
2026. április 17. péntek 10:02
A rendőrség az idén is 24 órás sebesség-ellenőrzést tartott a lakosság által javasolt helyszíneken.
A ROADPOL Speedmarathon keretében 2026. április 15-én 6 órától április 16-án 6 óráig Baranya vármegyében is 24 órás sebesség-ellenőrzést tartott a rendőrség, amelynek célja a gyorshajtás visszaszorítása, és a közúti balesetek megelőzése vol.
Összesen 14574 jármű sebességét ellenőrizték,közülük 283 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet.
Forrás: police.hu
