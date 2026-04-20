Záporokra, zivatarokra is számíthatunk kedden

Kedden a változó felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar.

Az északnyugati szél ma nagy területen megerősödik, holnap már csak kevés helyen kísérheti erős lökés.

A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes, derült tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. A keddi csúcsérték 12 és 17 fok között alakul.