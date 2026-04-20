Zivatarokra, villámlásra figyelmeztet a meteorológia
2026. április 20. hétfő 11:00
Az elkövetkezendő napokban az ország egész területén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, amelyek nem hoznak túlzottan nagy mennyiségű csapadékot - dörgés, villámlás és helyenként erős szél kíséretében söpörnek végig rajtunk.
jegeso
A HungaroMet riasztási térképe szerint kiadták a citromsárga fokozatú riasztást Baranya, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy és Fejér vármegyére, a zivatarok térségében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Zivatarokra, villámlásra figyelmeztet...
- Tudástesztre invitálják a fiatal...
- MSZP: Tarlós elvágta magát a Fidesznél
- Órákon át tartó áramszünetekre...
- Véget ért az országos rendőrségi...
- Ön tudja, melyik pályaudvarra futnak...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Faggyal, havazással és széllel...
- Melegek vagy buzik/homokosok?
- Ritka égi jelenség szemtanúi lehetünk...