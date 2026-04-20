Zivatarokra, villámlásra figyelmeztet a meteorológia

Az elkövetkezendő napokban az ország egész területén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, amelyek nem hoznak túlzottan nagy mennyiségű csapadékot - dörgés, villámlás és helyenként erős szél kíséretében söpörnek végig rajtunk.

A HungaroMet riasztási térképe szerint kiadták a citromsárga fokozatú riasztást Baranya, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy és Fejér vármegyére, a zivatarok térségében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti majd, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.