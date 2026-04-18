Ön tudja, melyik pályaudvarra futnak be a pécsi IC-k Pesten?
2026. április 18. szombat 09:13
A Déli Körvasút építése újabb üteméhez érkezett, így április 7-től várhatóan 2027 év végéig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között jellemzően csak egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok. Korlátozások a Keleti pályaudvart érintő győri és pécsi fővonalon, valamint egyes vonatok esetében a székesfehérvári és a dunaújvárosi vonalon lesznek.
A Budapest és Pécs közötti Mecsek InterCityk többsége az előszezoni menetrend kezdetéig a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek.
Az elő- fő- és utószezonban a Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak.
Kivétel munkanapokon két reggeli Mecsek IC: A Pécsre 10:38-ra érkező járat (IC 802) csak Kelenföldtől közlekedik, onnan 8:12-kor indul. A Pécsről 5:14-kor Budapestre induló Mecsek InterCity (IC 809) csak Kelenföldig közlekedik.
Hétvégén ez a két járat is a Déliből indul, illetve oda érkezik.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
