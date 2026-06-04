Májusban 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében

Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Hozzátették, a hónap során két, a lakosság által is észlelt földmozgás történt.

Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki.

Május 13-án pedig 19 óra 16-kor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett.