Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki
2026. június 04. csütörtök 15:57
A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget - közölte Sulyok Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook-posztjában.
A köztársasági elnök hangsúlyozta: az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről - tette hozzá Sulyok Tamás, kiemelve: az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy ismert pécsi politikus is...
- Sulyok Tamás szerint alkotmányos...
- Májusban 161 földmozgást...
- Ejtették a vádat a Pécs Pride...
- Tovább gyarapodhat idén a gólyák...
- Hónapok óta hiába keresnek egy 14...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Gyászba borult az ország, zúgtak a...
- Új InterCity-motorvonatok járhatnak...
- Faggyal, havazással és széllel...