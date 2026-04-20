Szerdán és csütörtökön hajnalban többfelé lehet légköri fagy

Azt írták: az átvonult hidegfront mögött több hullámban érkeznek hűvös, hideg léghullámok, emiatt a következő néhány napon az ilyenkor szokásostól elmarad a hőmérséklet.

Hozzátették: a hideg légtömeg a leginkább szerdán és csütörtökön éreztetheti a hatását.

A jelenlegi számítások szerint szerda hajnalban az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírség és a Kiskunság homokhátságain, csütörtök hajnalban pedig már az Alföld egyes részein is számottevő a légköri fagy valószínűsége a derült, kevésbé szeles tájakon. Talajmenti fagy másutt is megjelenhet.

Arról is írtak, az országos minimum-hőmérsékleti rekord április 22-én mínusz 5,7 fok, amit 1959-ben mértek Kékestetőn, 23-án pedig mínusz 5,6 fok, amit még 1938-ban rögzítettek Szombathelyen. A bejegyzés szerint nem zárható ki, hogy ezek a hidegrekordok is megdőlnek.