Nézze meg, lesz-e nyár a nyár első hétvégéjén!

Visszatér a jellemzően napos idő a nyár első hétvégéjére. Pénteken még előfordulhatnak vastagabb felhők, de szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, a leginkább északnyugaton, és néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat.

A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal alacsonyabb lehet.

Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is.

A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.

A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 16 fok, a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.

Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik.

A minimum-hőmérséklet 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között lesz.