Nézze meg, lesz-e nyár a nyár első hétvégéjén!
2026. június 04. csütörtök 19:30
Visszatér a jellemzően napos idő a nyár első hétvégéjére. Pénteken még előfordulhatnak vastagabb felhők, de szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, a leginkább északnyugaton, és néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat.
A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal alacsonyabb lehet.
Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is.
A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 16 fok, a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.
Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik.
A minimum-hőmérséklet 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között lesz.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nézze meg, lesz-e nyár a nyár első...
- Egy ismert pécsi politikus is...
- Sulyok Tamás szerint alkotmányos...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Tovább gyarapodhat idén a gólyák...
- Magyar Péter: nem uralkodni fogok...
- Új InterCity-motorvonatok járhatnak...
- Fiatalok rongálták meg a Barátság...
- Ejtették a vádat a Pécs Pride...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...