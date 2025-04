Baranyában több helyütt is éjszakázhatunk a fülemülékkel

Ismét útjára indul a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozat; május végéig országszerte számos helyszínen várják a madarászok az érdeklődőket, hogy egy késő délutáni, kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét - hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg az egyesület a programsorozatot, a rendezvényhelyszíneken nemcsak hallani, de gyakran kézben is lehet látni a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik - írták.

Hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú fülemüle, amely nemcsak kilométernyi távolságra hallatszó hangja és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek - olvasható a közleményben.



A fülemülék a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein töltik, az első madarak április első felében, a többség április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek - fejtette ki az egyesület.







Bár a rendezvény fő attrakcióját a fülemülék jelentik, a májusi estéken több más madárfaj - rigók, vörösbegy, poszáták - képviselői is énekelnek, majd amikor az esti szürkülettel a többi madár elhallgat, rázendítenek a fülemülék. A program a sötétség beálltával zárul, mert ilyenkor a fülemülék néhány órára elhallgatnak, rövid pihenőt tartanak, hogy aztán éjféltől hajnalig folytathassák szerenádjukat - részletezi az MME.

A fülemülék életének bemutatására több eseményt is szerveznek Baranyában:

Helyszín: Pécs, PKK Melinda Közösségi Ház

Időpont: 2025.05.09. (péntek) 17.00

Találkozó: sportpálya külső sarka

Program: séta a környéken madármegfigyeléssel és a fülemülék énekének a hallgatásával a langyos tavaszi estén.

További információ: Wágner László 30/377-3412

Helyszín: Nagynyárád

Időpont: 2025.05.09. (péntek) 18.00

Találkozó: Nagynyárád Paptag - major

Program: gyűrűzés és séta a környéken madármegfigyeléssel és a fülemülék énekének a hallgatásával a langyos tavaszi estén.

További információ: László Csaba 70/289-8495

Helyszín: Pusztakisfalu

Időpont: 2025.05.17. (szombat) 19.00

Találkozó: Pusztakisfalu, Kápolna

Program: séta a környéken madármegfigyeléssel és a fülemülék énekének a hallgatásával a langyos tavaszi estén.

További információ: Szekeres Tibor 20/5431878

Helyszín: Pécs - Tüskésrét

Időpont: 2025.04.30. (szerda) 19.00

Találkozó: Tüskésrét gördeszka (PUMPA) pálya előtti parkoló

Program: séta a környéken madármegfigyeléssel és a fülemülék énekének a hallgatásával a langyos tavaszi estén.

Felvezető program: Madárismereti séta 17.00-tól

Találkozó: 16.45 ugyanott

A helyszíneken csoportok, családok, szerelmespárok és egyéni érdeklődők megjelenésére egyaránt számítanak. Egy rövid kirándulás keretében a fülemülék csodálatos énekének hallgatása közben ismertetik meg a résztvevőket a faj életmódjával.